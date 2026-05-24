Il pilota di Formula 1 ha dichiarato che, se le regole attuali rimarranno tali, non continuerà a competere. Ha criticato i nuovi regolamenti sulle power unit, affermando che rendono insostenibile il suo impegno in gara. La sua posizione si aggiunge alle recenti discussioni sulle modifiche tecniche introdotte dalla Federazione. Finora non sono state annunciate modifiche ufficiali o risposte da parte degli organizzatori. La situazione potrebbe influenzare la partecipazione del pilota nelle prossime stagioni.

Max Verstappen traccia una linea netta. Il quattro volte iridato, critico fin dai primi test di questa stagione sui nuovi regolamenti tecnici, è tornato a parlare di un possibile ritiro in vista del prossimo anno dopo le polemiche sulle modifiche alle power unit di questa generazione di vetture. La motivazione è chiara: Max si era detto soddisfatto delle modifiche al motore pensate in vista del 2027 e annunciate dalla Fia per la ripartizione tra parte endotermica ed elettrica della power unit in 60:40 a favore dell’endotermico, contro il 50:50 attuale. Una modifica che sembrava inizialmente aver trovato il consenso di tutti i team, nell’attesa dell’approvazione formale al Consiglio Mondiale del Motorsport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verstappen: "Se le regole sono queste, per me continuare non è sostenibile"

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