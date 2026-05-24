Verstappen è arrivato al limite può lasciare la Formula 1 | Mentalmente non posso continuare così

Max Verstappen ha dichiarato che potrebbe lasciare la Formula 1 quest'anno, affermando di sentirsi mentalmente insostenibile. Il pilota ha spiegato che non può continuare a vivere in questo stato di pressione e stress. La sua frase rappresenta un possibile addio alla competizione, senza specificare se abbia già deciso di smettere o meno. La notizia ha fatto scalpore tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Max Verstappen si è lasciato andare a una minaccia sul futuro, questo potrebbe essere il suo ultimo anno in Formula 1: "Per me, mentalmente, è semplicemente insostenibile rimanere in questo stato. Assolutamente no". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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