Prima del match tra Milan e Cagliari, Fabio Capello ha dichiarato che il rientro di Luka Modric porta serenità alla squadra. Tuttavia, ha aggiunto che non basta solo lui per migliorare la performance complessiva. La presenza del centrocampista croato è vista come un elemento positivo, ma non sufficiente a garantire risultati migliori senza il contributo degli altri giocatori. Capello ha sottolineato l'importanza del recupero di tutti i componenti della rosa.

Il Milan si prepara ad affrontare il Cagliari nella 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A 20252026. Per i rossoneri si tratta di un match fondamentale, che può decidere le sorti di un'intera stagione. Con una vittoria, il Diavolo sarebbe certo di tornare nell'Europa che conta. In caso di pareggio o sconfitta, invece, tutto dipenderà dai risultati di Roma, Como e Juventus, a loro volta impegnate in contemporanea contro Verona, Cremonese e Torino. Contro il Cagliari, Massimiliano Allegri potrà contare sul rientro di Luka Modric. Il centrocampista croato non gioca dal Milan-Juventus dello scorso 26 aprile, quando fu costretto a lasciare il campo a seguito di un duro scontro di gioco con Locatelli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Milan-Cagliari, Capello: “Il rientro di Modric porta serenità, ma non basta solo lui”

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