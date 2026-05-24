Veronesi alle urne in dieci comuni per scegliere il nuovo sindaco

Alle 7 di questa mattina sono cominciate le operazioni di voto in dieci comuni per le elezioni amministrative del 2026. Gli elettori si sono recati ai seggi per scegliere il nuovo sindaco. Le consultazioni si svolgono in diverse località della regione e proseguiranno fino alla chiusura delle urne, prevista in vari orari nel pomeriggio. I risultati saranno comunicati nelle prossime ore.

Le operazioni di voto per le elezioni amministrative del 2026 sono iniziate alle 7 di questa mattina, 24 maggio. In dieci territori della provincia di Verona si può votare oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. I cittadini coinvolti sono più di 50mila e, per esprimersi, devono presentarsi ai. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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