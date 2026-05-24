Verona-Roma streaming gratis | vedi la diretta live

Alle 20:45 di oggi, Verona e Roma si sfidano nell’ultima giornata di Serie A al Bentegodi. La partita dura 90 minuti e decide le posizioni finali in classifica. La gara è visibile in diretta streaming gratuita.

I novanta minuti più lunghi, quelli che valgono i sacrifici di un’intera stagione. Oggi, domenica 24 maggio alle ore 20:45, la nostra amata Roma scende in campo sul prato del Bentegodi per affrontare l’Hellas Verona nell’ultimo, caldissimo turno della Serie A. I ragazzi guidati da Gian Piero Gasperini si giocano tutto in questa trentottesima giornata, con l’obbligo di buttare il cuore oltre l’ostacolo per agguantare l’obiettivo europeo definitivo. Dall’altra parte troveremo gli scaligeri di Paolo Sammarco, una squadra che davanti al proprio pubblico non ha mai regalato nulla e che proverà a chiudere l’anno con una prestazione d’orgoglio. Per chi non ha potuto seguire la squadra in trasferta, la tensione è già alle stelle a poche ore dal fischio d’inizio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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