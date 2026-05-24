Verona Roma streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Verona Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. VERONA ROMA STREAMING TV – Oggi, domenica 24 maggio 2026, alle ore 20,45 Verona e Roma scendono in campo allo stadio Bentegodi di Verona, partita valida per la 38esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Verona Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Verona e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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