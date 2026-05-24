Le probabili formazioni di Verona-Roma, in campo alle 20.45 al Bentegodi. Tre differenze rispetto al derby per Gasperini: Ghilardi al posto dell'infortunato Ndicka, Rensch in luogo dello squalificato Wesley e Soulé sulla trequarti invece di Pisilli (che resta però in ballottaggio con El Ayanoui per la mediana). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verona-Roma, probabili formazioni: tre cambi per Gasp rispetto al derby

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