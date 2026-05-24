Verona-Roma probabili formazioni | tre cambi per Gasp rispetto al derby
Alle 20.45 si gioca Verona-Roma al Bentegodi. La formazione del Verona dovrebbe presentare tre cambi rispetto alla partita precedente, con variazioni in difesa e a centrocampo. La Roma, invece, potrebbe confermare la stessa formazione, mantenendo gli interpreti titolari. Entrambe le squadre cercano punti importanti in questa sfida. La partita si svolge in un contesto di classifica che vede entrambe le formazioni impegnate nella lotta per obiettivi specifici.
Le probabili formazioni di Verona-Roma, in campo alle 20.45 al Bentegodi. Tre differenze rispetto al derby per Gasperini: Ghilardi al posto dell'infortunato Ndicka, Rensch in luogo dello squalificato Wesley e Soulé sulla trequarti invece di Pisilli (che resta però in ballottaggio con El Ayanoui per la mediana). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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