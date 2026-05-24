Verona-Roma le pagelle | Dybala è l' uomo da Champions 8,5 Valentini serataccia | 4,5

Da gazzetta.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella partita tra Verona e Roma, Dybala ha ricevuto un voto di 8,5 come miglior giocatore, considerato decisivo per la Champions. Valentini ha ottenuto 4,5, segnando una serata negativa. Nella squadra di Gasperini, sono stati criticati Pisilli, Ghilardi e Ziolkowski, mentre nella formazione di Sammarco sono stati evidenziati altri calciatori. La prestazione complessiva ha visto alcune valutazioni alte e altre basse, senza ulteriori dettagli sui singoli episodi.

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Nella squadra di Gasp non piacciono Pisilli, Ghilardi e Ziolkowski, in quella di Sammarco il migliore è il portiere Montipò. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Verona-Roma, le pagelle: Dybala è l'uomo da Champions, 8,5. Valentini, serataccia: 4,5
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