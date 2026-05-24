In occasione della partita tra Verona e Roma, l’allenatore della squadra ospite punta a ottenere i tre punti per qualificarsi alla Champions League. La squadra di casa, già retrocessa, ha raccolto due pareggi contro Juventus e Inter. La formazione romana si presenta con l’obiettivo di vincere, mentre il Verona cerca di evitare una sconfitta che potrebbe rendere più difficile il suo finale di stagione. La partita si svolge in un contesto di tensione e aspettative diverse tra le due squadre.

ROME, ITALY - SEPTEMBER 28: during the Serie A match between AS Roma and Hellas Verona FC at Stadio Olimpico on September 28, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Paolo BrunoGetty Images) La squadra di Sammarco - già retrocessa - ha ottenuto due pari con Juve e Inter. I giallorossi hanno bisogno di vincere per qualificarsi alla prossima Champions Dopo i pareggi contro Juventus e Inter, il Verona spaventa anche la Roma. La squadra di Gasperini per essere sicura di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League può soltanto vincere. Un pareggio potrebbe non bastare ai giallorossi in caso di vittoria di Como e Juventus. Ora Malen e compagni sono quarti in classifica con 70 punti, gli stessi del Milan terzo: gli uomini di Fabregas e quelli di Spalletti sono fermi a 68. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verona-Roma, il pronostico: Gasp cerca il pass Champions, ma c'è il rischio 'fatal Verona'

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