La partita tra Verona e Roma si gioca oggi alle 20:45. La Roma, in zona Champions, cerca di mantenere il piazzamento, mentre il Verona tenta di evitare la retrocessione. La gara sarà trasmessa in diretta su canali sportivi e disponibile in streaming. Le probabili formazioni vedono i giallorossi puntare su un attacco guidato da un attaccante centrale, mentre il Verona schiera un modulo difensivo. La classifica vede la Roma al quarto posto, Verona penultimo.

La Roma può sognare, i giallorossi sono in zona Champions a 90 minuti dalla fine del campionato. Ma c'è un atto conclusivo da onorare e all'ultima partita il calendario prevede l'Hellas Verona. Gli scaligeri hanno tolto punti sia alla Juventus che all'Inter nonostante siano già retrocessi, e proveranno a rendere la vita difficile anche agli uomini di Gasperini. Il tecnico di Grugliasco rilancia Dybala e ridisegna il centrocampo. Sammarco ripropone Bowie titolare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Verona-Roma: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni, orario e classifica Serie A

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