Verona-Roma | dove vederla in tv e streaming formazioni ufficiali orario e classifica Serie A

Da ilmessaggero.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Verona e Roma si svolgerà oggi, con orario e dettagli di streaming e TV disponibili. La Roma si trova in zona Champions League, a un passo dalla qualificazione, con 90 minuti ancora da giocare nel campionato. Sono state ufficializzate le formazioni delle due squadre prima del calcio d'inizio. La classifica del campionato viene aggiornata dopo questa partita, che rappresenta l’ultimo impegno della stagione per entrambe le squadre.

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La Roma può sognare, i giallorossi sono in zona Champions a 90 minuti dalla fine del campionato. Ma c'è un atto conclusivo da onorare e all'ultima partita il calendario prevede l'Hellas Verona. Gli scaligeri hanno tolto punti sia alla Juventus che all'Inter nonostante siano già retrocessi, e proveranno a rendere la vita difficile anche agli uomini di Gasperini. Il tecnico di Grugliasco rilancia Dybala e ridisegna il centrocampo. Sammarco ripropone Bowie titolare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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