La partita tra Verona e Roma si gioca il 24 maggio 2026. La Roma punta alla qualificazione in Champions League, mentre per il Verona potrebbe essere l'ultima partita in Serie A. La formazione di entrambe le squadre sarà annunciata poco prima del calcio d'inizio. La partita si svolgerà in uno stadio di Verona. La diretta sarà visibile sui canali sportivi e in streaming.

Verona, 24 maggio 2026 – Per qualcuno l'ultima giornata sarà una passerella, per altri è l'ultima chiamata per conquistare l'obiettivo stagionale. Obiettivi opposti, momenti opposti e soprattutto due significati completamente diversi attribuiti a quest'ultima giornata. Già, perché la sfida del Bentegodi tra Verona e Roma nell'ultima giornata di Serie A è tutto questo. Per i gialloblù un congedo, il ritorno in cadetteria dopo sette stagioni di massimo campionato. Per i capitolini invece può significare un ritorno tra le stelle della Champions League dopo 7 anni di astinenza. Il calcio d'inizio è fissato per le 20:45 di domenica 24 maggio. Il Verona non farà parte della Serie A la prossima stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verona-Roma, dove vederla e le formazioni. Giallorossi per la Champions, ultima passerella degli scaligeri in Serie A

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