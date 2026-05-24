Verona-Roma si è conclusa con la vittoria dei giallorossi per 2-0. Malen ha segnato il primo gol, mentre El Shaarawy ha siglato il secondo. Durante la partita, Malen ha tentato un rigore, ma lo ha sbagliato. La partita si è disputata il 24 maggio 2026. La vittoria permette alla squadra di qualificarsi in Champions League.

Verona 24 maggio 2026 – Malen sbaglia il rigore, ma non per questo termina la sua gara senza gol. È il suo guizzo sulle conseguenze del penalty sbagliato a siglare il vantaggio grazie all'assist di Dybala, prima del tocco elegante del faraone El Shaarawy, il quale si congeda con la Champions League dai giallorossi. La Roma batte per 0-2 il Verona e conquista la Champions League dopo sette anni di assenza. Ai gialloblù invece non basta una prestazione di grande forza e orgoglio per congedarsi dalla Serie A con un risultato positivo, rimane però una grandissima prestazione, applaudita dal Bentegodi, nella speranza di tornare in fretta in massima serie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verona-Roma 0-2: Malen ed El Shaarawy mandano i giallorossi in Champions League

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