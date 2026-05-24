Verona-Roma 0-2 le pagelle | voti e highlights su Sololaroma

Da sololaroma.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma ha vinto 2-0 contro l'Hellas Verona allo stadio Bentegodi. La squadra ha segnato due gol, uno nel primo tempo e uno nel secondo, mantenendo il risultato fino al fischio finale. La partita si è svolta senza ulteriori cambiamenti nel punteggio. La formazione giallorossa ha puntato a ottenere punti utili per la qualificazione in Champions League, con alcune variazioni tra i singoli in campo.

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La Roma affronta la sfida dello stadio Bentegodi contro l’ Hellas Verona con l’obiettivo di strappare punti decisivi per lA QUALIFICAzione in Champions League, mostrando un rendimento a due facce tra i singoli scesi in campo. Secondo quanto riportato dall’analisi a caldo del match e dalle valutazioni della redazione, a trascinare la squadra è soprattutto la classe pura di Dybala, autore di una prestazione da 7 in pagella che illumina la trequarti. Al contrario, si rivela una serata decisamente opaca per Soulé, il cui apporto si ferma a un 5 pieno prima di lasciare il rettangolo di gioco durante i cambi della ripresa. Nella prima frazione di... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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