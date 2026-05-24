Verghereto al voto sfida a due per raccogliere l' eredità di Salvi | alle 19 ha votato oltre il 44%

Alle 19, oltre il 44% degli aventi diritto ha già votato a Verghereto, dove si svolge un’elezione per scegliere il nuovo sindaco. Le urne sono aperte dalla mattina di domenica, in attesa del risultato di una sfida tra due candidati. La gara elettorale riguarda l’eredità lasciata dal precedente sindaco. La giornata prosegue con l’affluenza che si monitorerà fino alla chiusura.

Si sono aperte domenica mattina le urne a Verghereto per l’attesa sfida elettorale che decreterà il nuovo sindaco del Comune appenninico. Si tratta di un appuntamento di particolare rilievo per la politica locale, essendo Verghereto l’unico Comune del comprensorio cesenate chiamato al voto in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Verghereto al voto, sfida a due per raccogliere l'eredità di Salvi: alle 12 ha votato un cittadino su 5A Verghereto, alle 12, un cittadino su cinque ha votato alle urne aperte per eleggere il nuovo sindaco.

Elezioni 2026, affluenza per i 20 Comuni al voto: nel Reggino alle 19 ha votato il 35,37%Alle 19, nel Reggino, il 35,37% degli elettori si è recato alle urne per le elezioni comunali del 2026.

Temi più discussi: Verghereto sceglie tra Mercatelli e Sensi; Verghereto sceglie il sindaco: corsa a due per la guida del Comune più alto del cesenate; Emilia-Romagna, dove e quando si vota per le comunali 2026: elezioni in 16 Comuni, le sfide di Imola e Faenza; Elezioni 2026 a Verghereto: chi sono i 2 candidati sindaco.

Verghereto sceglie tra Mercatelli e SensiOggi e domani cittadini alle urne con i due candidati sindaco delle liste civiche a contendersi la vittoria. Seggi aperti dalle 7 ... msn.com

Verghereto al voto per il suo sindacoSono 1.471 gli elettori – 767 maschi e 704 femmine – chiamati a eleggere il primo cittadino nelle elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Verghereto è uno degli 882 Comuni italiani ... corrierecesenate.it