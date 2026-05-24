Verghereto al voto sfida a due per raccogliere l' eredità di Salvi | alle 12 ha votato un cittadino su 5

A Verghereto, alle 12, un cittadino su cinque ha votato alle urne aperte per eleggere il nuovo sindaco. La sfida si riduce a due candidati, in attesa del risultato finale. Le urne sono state aperte questa mattina e resteranno aperte fino a sera. La consultazione elettorale riguarda il rinnovo dell’amministrazione comunale, con i cittadini chiamati a scegliere tra i due contendenti. La partecipazione si mantiene bassa nelle prime ore di voto.

Si sono aperte domenica mattina le urne a Verghereto per l’attesa sfida elettorale che decreterà il nuovo sindaco del Comune appenninico. Si tratta di un appuntamento di particolare rilievo per la politica locale, essendo Verghereto l’unico Comune del comprensorio cesenate chiamato al voto in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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