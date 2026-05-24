Centinaia di persone si sono radunate in strada a Caracas per seguire un’esercitazione condotta dai Marines statunitensi vicino all’ambasciata americana. I militari hanno effettuato un’operazione di risposta rapida nelle vicinanze dell’ambasciata nel centro della capitale venezuelana. La manifestazione si è svolta con la partecipazione di numerosi spettatori, senza che siano stati segnalati incidenti.

I Marines statunitensi hanno condotto un’esercitazione di risposta rapida nei pressi dell’ambasciata americana a Caracas, in Venezuela. Due velivoli militari Osprey sono atterrati nell’area della sede diplomatica facendo sbarcare le forze speciali davanti a decine di curiosi radunati nei dintorni. L’operazione, annunciata nei giorni scorsi dal governo venezuelano, è stata presentata come una simulazione per possibili emergenze mediche o catastrofiche. L’esercitazione arriva a pochi mesi dalla riapertura ufficiale dell’ambasciata Usa dopo il ripristino delle relazioni diplomatiche tra Washington e Caracas. Non sono mancate le proteste di alcuni attivisti, che hanno contestato la presenza militare americana parlando di violazione della sovranità venezuelana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Venezuela, marines Usa in azione a Caracas: centinaia in strada per seguire l'esercitazione

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