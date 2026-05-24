venezuela machado da panama rilancia la sua candidatura

I sostenitori di Maria Corina Machado si sono radunati sabato a Panama in una manifestazione. La leader dell’opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace ha rilanciato la propria candidatura. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi supporter, senza altri dettagli sui numeri o eventuali discorsi. Machado, già nota per la sua attività politica, ha annunciato l’intenzione di continuare la sua campagna elettorale. Nessuna informazione è stata fornita su reazioni ufficiali o sviluppi successivi.

I sostenitori della leader dell’opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace, Maria Corina Machado, si sono riuniti sabato in una manifestazione a Panama. “L’intero viaggio, dal primo passo che abbiamo fatto fino a oggi, ci ha preparato, ci ha reso più forti, più intelligenti, più disciplinati, più organizzati e più convinti che questa lotta durerà fino alla fine”, ha detto Machado durante la manifestazione. Machado ha anche annunciato sabato che intende candidarsi nuovamente alla presidenza e che intende tornare nel suo Paese d’origine prima della fine del 2026. Le osservazioni di Machado, fatte durante un incontro a Panama con... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Maria Corina Machado se pronuncia tras captura de Maduro

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