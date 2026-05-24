Alle 12 si registra un’affluenza del 9% alle urne in Veneto. Solo in alcuni Comuni, il numero di cittadini che ha votato supera il 10%. La maggior parte degli elettori si è recata alle sezioni elettorali in mattinata, con un incremento di partecipazione rispetto alle precedenti consultazioni. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 23, quando saranno chiusi i seggi. Nessun incidente rilevato nelle prime ore di voto.

Venezia, 24 maggio 2026 – Circa il 9% delle amministrazioni venete vengono rinnovate in questa tornata elettorale del 24 e 25 maggio 2026: sono infatti 51 i Comuni chiamati al voto (sui 559 esistenti), ma certamente il maggiore in termini di votanti è proprio il capoluogo di regione: Venezia, che conta 201.713 elettori. Il dato dell’ affluenza è molto importante e serve a dare una prima lettura sull'andamento del voto: alle scorse amministrative la percentuale regionale è stata del 51,6%, un dato superiore alla media nazionale ma in calo rispetto alle ultime tornate elettorali. Affluenza in Veneto: i dati aggiornati in diretta Comune per Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Veneto: affluenza aggiornata per le elezioni comunali 2026 a Venezia e altri 50 Comuni

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