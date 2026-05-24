Venerdì riapre la piscina ‘Selva delle Torri’ del Santa Lucia
La piscina ‘Selva delle Torri’ del Santa Lucia riapre venerdì. La struttura include una vasca di acqua dolce di dimensioni quasi olimpiche. La piscina è nota come punto di riferimento per nuotatori locali e visitatori. La riapertura è prevista dopo un periodo di chiusura, senza specificare la durata. La struttura si trova nella zona di San Gimignano, vicino al mare, e ospita attività di nuoto e relax.
Tutti al mare, quello di San Gimignano si intende, quello di acqua dolce nella panoramica vasca quasi olimpica della popolare Piscina Comunale del Santa Lucia. Una suggestiva finestra aperta che da venerdì fino al 31 agosto si apre con la nuova stagione estiva al complesso sportivo ‘Selva delle Torri’ del Santa Lucia. Per tutte le fasce di età, dicono nell’invito quelli della gestione ‘Aquatempra’ e di nuove attività e tariffe agevolate per i residenti. Insomma attività per tutti i gusti dai corsi di nuoto per bambini, ragazzi e adulti, al nuoto libero, alle lezioni di aquafitness, sport e socialità. "Con la riapertura della piscina comunale – dichiara il sindaco Andrea Marrucci –, confermiamo un servizio non essenziale ma importante per la socialità di bambini e famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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