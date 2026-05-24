Venerdì riapre la piscina ‘Selva delle Torri’ del Santa Lucia

Notizia in breve

La piscina ‘Selva delle Torri’ del Santa Lucia riapre venerdì. La struttura include una vasca di acqua dolce di dimensioni quasi olimpiche. La piscina è nota come punto di riferimento per nuotatori locali e visitatori. La riapertura è prevista dopo un periodo di chiusura, senza specificare la durata. La struttura si trova nella zona di San Gimignano, vicino al mare, e ospita attività di nuoto e relax.