Antonello Venditti ha raccontato di aver avuto un rapporto stretto con Mara Venier, ospite di Domenica In il 24 maggio. Ha svelato di aver messo in difficoltà alcuni dei pretendenti della conduttrice, affermando che uno di loro fu costretto a uscire. La conversazione ha ripercorso il legame personale e professionale tra i due, senza dettagli su altri aspetti. La puntata è stata la prima intervista con Venier dopo un anno.

Antonello Venditti è stato ospite di Domenica In domenica 24 maggio, ad un anno dall’ultima intervista con Mara Venier. L’incontro tra il cantante e la conduttrice ha regalato al pubblico diversi aneddoti sulla loro amicizia storica, sugli spasimanti di Mara, del prossimo album di Venditti, “Daje” e della scelta di allontanarsi dai social. Tutto è cominciato dopo la messa in onda di un filmato sul loro rapporto, nato diversi anni fa: “Siamo una bella coppia. Noi siamo la dimostrazione che esiste l’amicizia tra uomo e donna”, ha detto Venier. Ma è stata la risposta di Venditti a scatenare la curiosità dello studio: “Io e te ne abbiamo già combinate parecchie insieme”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Venditti svela il retroscena su Mara Venier: “Facevo secchi i suoi pretendenti, uno finì fuori”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Antonello Venditti e Mara Venier, il retroscena a Domenica In: “Ma lo possiamo dire?”Durante l’ultima puntata di Domenica In, il cantautore romano ha ricordato di aver svolto il ruolo di consulente di coppia per Mara Venier in passato.

Antonello Venditti a Domenica In svela un segreto sugli uomini di Mara Venier. E sorprende con Annalisa e AngelinaAntonello Venditti è stato ospite a Domenica In, a un anno dalla sua precedente intervista con Mara Venier.

Antonello Venditti a Domenica In svela un segreto sugli uomini di Mara Venier. E sorprende con Annalisa e AngelinaAntonello Venditti si apre a Domenica In tra confessioni intime, il dolore della depressione e il ricordo di Lucio Dalla: Mara Venier si commuove in diretta ... dilei.it

Venditti svela il retroscena su Mara Venier: Facevo secchi i suoi pretendenti, uno finì fuoriAntonello Venditti è stato ospite di Domenica In domenica 24 maggio, ad un anno ... msn.com