Veleni e bugie su Conte il Napoli è rimasto in silenzio

Il Napoli ha scelto di non commentare le voci riguardanti Antonio Conte e il suo possibile sostituto. Le indiscrezioni sulla situazione tecnica della squadra sono circolate ampiamente, ma da parte del club non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali. La discussione si concentra sulle eventuali novità in vista della prossima stagione, mentre la squadra resta in silenzio sulle questioni legate alla guida tecnica.

Antonio Conte e il suo possibile successore sono i temi più caldi della settimana. È il bilancio emotivo e politico di un biennio che ha riportato il Napoli in alto, ma che sembra chiudersi con la stessa intensità con cui era cominciato, con la sensazione che qualcosa si sia rotto proprio mentre il risultato sportivo restava comunque importante. Conte è arrivato a Napoli dopo il decimo posto post-scudetto, quando il club sembrava sgonfio, sfibrato, quasi incapace di ritrovare una direzione. In due anni ha rimesso ordine, ha restituito competitività, ha vinto uno scudetto e ha riportato la squadra in Champions League. Non è poco, anzi, è tanto (nonostante le critiche lunari dell’ambiente Napoli). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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La mia comprensione è corretta nel dire che non pratichiamo per distruggere i 5 aggregati o i 12 legami, ma vogliamo purificarli dalle 3 veleni e papancha? reddit