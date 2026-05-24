Durante la partita della seconda giornata della AIA AeQuilibrium Cup, Velasco ha cercato di nascondere Antropova in seconda linea, ma la giocatrice ha comunque effettuato un colpo vincente. L’Italia ha vinto 3-1 contro la Turchia, ottenendo la seconda vittoria consecutiva nel torneo.

Nella seconda giornata della AIA AeQuilibrium Cup l’Italia supera 3-1 la Turchia ed ottiene così la seconda vittoria in altrettante uscite. Le azzurre chiuderanno il trofeo con la sfida di questa sera contro la Polonia. Julio Velasco continua i test di una squadra rinnovata in buona parte dei suoi effettivi in vista della VNL e dei Campionati Europei. Era molto attesa la prova di Ekaterina Antropova nel ruolo di schiacciatrice-ricevitrice: la giocatrice ha offerto segnali ampiamente positivi in vista di quelle che saranno poi le competizioni ufficiali. Velasco, al termine del match, ha parlato ai microfoni di RaiSport. Il commento alla prova molto convincente offerta dalla giocatrice più attesa alla vigilia: “ Per essere la prima partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Velasco sorpreso da Antropova schiacciatrice: “Volevo nasconderla in seconda linea, ma lei…”

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