Veicolo perde liquidi nel quartiere Fuorni | arrivano i volontari di Strade Sicure

Nel quartiere Fuorni, in via delle Calabrie, un veicolo non identificato ha perduto liquidi in strada. L’episodio si è verificato nella serata, portando all’intervento dei volontari di Strade Sicure. Non sono stati segnalati danni o feriti. I volontari sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e gestire la perdita di liquidi. La polizia sta accertando le cause dell’incidente e cerca di identificare il veicolo coinvolto.

I volontari di Strade Sicure sono intervenuti, in serata, nel quartiere Fuorni, dove un veicolo non ancora identificato ha perso liquidi in via delle Calabrie. Sul posto gli operatori hanno provveduto alla pulizia e alla messa in sicurezza del tratto stradale interessato. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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