Veglia di Pentecoste in Cattedrale il vescovo Corazza affida ai giovani il mandato della pace
Durante la notte, nella cattedrale di Forlì, si è svolta la veglia di Pentecoste intitolata “Vieni Spirito creatore, reca in dono la pace”. La funzione è stata presieduta dal vescovo, che ha affidato ai giovani il compito di portare avanti il messaggio di pace. La cerimonia ha coinvolto i presenti in un momento di preghiera e riflessione.
La cattedrale di Forlì ha ospitato la veglia di Pentecoste dal titolo “Vieni Spirito creatore, reca in dono la pace”, presieduta dal vescovo Livio Corazza. L’appuntamento ha concluso il percorso dell’anno pastorale 2025-2026, sviluppato attorno all’invito di Papa Leone XIV: “Ogni comunità diventi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Veglia di Pentecoste in Duomo tra spiritualità, pace e missione per i giovaniSabato sera, alle 20:45, la cattedrale di Forlì ospiterà una veglia di Pentecoste intitolata “Vieni Spirito creatore, reca in dono la pace”.
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Temi più discussi: Veglia di Pentecoste: sabato 23 maggio in cattedrale; Veglia di Pentecoste 2026 – Vieni Spirito di Pace; Pastorale giovanile, sabato 23 maggio la Veglia di Pentecoste al Santuario N. S. della Guardia; Pentecoste, Veglia ecumenica.
Stasera, come ogni anno, la chiesa reggina si ritrova per la #veglia di #pentecoste, organizzata dalla @reggiobova con la Pastorale Giovanile e delle Vocazioni e la Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali. Dalle ore 19:30 al Parco della Mondialità a G x.com
Veglia di Pentecoste in cattedrale presieduta dal vescovo Daniele facebook
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