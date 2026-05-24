Veglia di Pentecoste in Cattedrale il vescovo Corazza affida ai giovani il mandato della pace

Notizia in breve

Durante la notte, nella cattedrale di Forlì, si è svolta la veglia di Pentecoste intitolata “Vieni Spirito creatore, reca in dono la pace”. La funzione è stata presieduta dal vescovo, che ha affidato ai giovani il compito di portare avanti il messaggio di pace. La cerimonia ha coinvolto i presenti in un momento di preghiera e riflessione.