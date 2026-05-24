Il vecchio liceo Marconi, inattivo dal 2008, sarà completamente chiuso con tutti gli accessi. L’edificio, frequentato da vandali giorno e notte, è stato oggetto di ripetuti atti di distruzione: sono stati rubati computer, banchi, lavagne, strumenti, porte e finestre. Le condizioni dell’edificio sono ormai molto danneggiate, con evidenti segni di vandalismo e abbandono.

Saranno chiusi gli accessi al vecchio liceo Marconi, inattivo dal 2008, e teatro, però, di un continuio via vai di giorno e di notte: negli anni è stato distrutto e vandalizzato tutto quello che c’era dentro: computer, banchi, lavagne, strumenti, porte, finestre e molto altro ancora. Uno scempio documentato da video che stanno circolando e che hanno fatto indignare i cittadini. Ad annunciare il provvedimento è il presidente della Provincia Massimiliano Angori, che illustra anche le successive tappe di cui sarà oggetto l’edificio. "Per la demolizione dell’edificio del vecchio liceo di via Catena – spiega Angori – serve all’incirca un milione di euro, e come ente provinciale ci stiamo adoperando per rintracciare lo stanziamento necessario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vecchio liceo devastato da vandali: "Saranno chiusi tutti gli accessi"

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