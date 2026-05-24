Vasto rogo ad Anagni fiamme sfiorano le case e un bombolone del gas | paura in via Casilina

Nel pomeriggio di ieri, un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in via Casilina, vicino alla stazione di Sgurgola, ad Anagni. Le fiamme hanno raggiunto alcune abitazioni vicine, mentre un bombolone del gas situato nell’area è stato coinvolto dal fuoco. La colonna di fumo si vedeva da lontano, e le squadre di emergenza sono intervenute per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Attimi di grande apprensione nel pomeriggio di ieri, sabato 23 maggio, per un vasto incendio divampato nel territorio di Anagni, in località via Casilina altezza Stazione di Sgurgola.La dinamica e i rischi per i residentiSecondo quanto riportato in una nota ufficiale diffusa dalla ODV Radio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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