Vasto incendio di bosco sui monti Cimini | FOTO e VIDEO
Sabato 23 maggio si è verificato un grande incendio boschivo sui monti Cimini, nel comune di Canepina, nella zona di Nivoli. L’incendio ha interessato un’ampia area di bosco e ha richiesto l’intervento di squadre di emergenza. Sono stati coinvolti mezzi aerei e terrestri per spegnere le fiamme e contenere il fuoco. La stagione dei roghi è iniziata nella regione, con i vigili del fuoco impegnati in diversi interventi.
È iniziata (purtroppo) la stagione dei roghi nella Tuscia. L'emergenza più impegnativa si è verificata sabato 23 maggio sui monti Cimini, nel comune di Canepina in località Nivoli, dove nel pomeriggio è divampato un vasto incendio boschivo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Notizie e thread social correlati
Incendio in via San Giovanni Bosco a Bergamo: evacuate 13 persone, strada riaperta alle 16.30 - Foto e videoNella tarda mattinata di martedì 28 aprile, un incendio si è sviluppato in via San Giovanni Bosco a Bergamo.
Monti Cimini: nuovo defibrillatore per la sicurezza nei sentieriÈ stato installato un nuovo defibrillatore nei sentieri di Monti Cimini per migliorare la sicurezza.
Temi più discussi: Vasto incendio di bosco sui monti Cimini | FOTO e VIDEO; Incendio a Urbania, in fiamme un bosco: 5 automezzi dei vigili del fuoco al lavoro; Brucia residui vegetali e innesca un incendio, denunciato un anziano apicoltore; Catania, bruciano gli orti di Cibali: fiamme alimentate dal vento. M5s: Troppo comodo pensare a una coincidenza.
Sono in corso le operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio, a Niella tanaro in località Fornello. Le fiamme hanno interessato una ... facebook
Vasto incendio in Val Rendena. In fiamme 10 ettari di boscoVasto incendio boschivo nel pomeriggio di lunedì 30 marzo in Val Rendena. Le fiamme hanno distrutto una porzione di 10 ettari di bosco in località Paluac fra Pinzolo e Madonna di Campiglio. Sul posto ... rainews.it
Vasto incendio nel bosco. I vigili salvano le case. Una mobilitazione per oreUna vera e propria task force impegnata nello spegnimento di un incendio che da anni – forse da decenni – non registrava un precedente di simili dimensioni in Valtiberina, peraltro in un periodo ... lanazione.it