Vasto incendio di bosco sui monti Cimini | FOTO e VIDEO

Notizia in breve

Sabato 23 maggio si è verificato un grande incendio boschivo sui monti Cimini, nel comune di Canepina, nella zona di Nivoli. L’incendio ha interessato un’ampia area di bosco e ha richiesto l’intervento di squadre di emergenza. Sono stati coinvolti mezzi aerei e terrestri per spegnere le fiamme e contenere il fuoco. La stagione dei roghi è iniziata nella regione, con i vigili del fuoco impegnati in diversi interventi.