Vasco Rossi ha dichiarato che Rimini per lui è come una casa, mentre le prove generali allo stadio ‘Romeo Neri’ continuano in vista del concerto del 30 maggio, che aprirà il suo nuovo tour. La possibilità di riproporre “Romagna mia” come nel 2023 sembra molto probabile. La preparazione dell’artista prosegue senza interruzioni, mentre i fan attendono l’evento.

Rimini, 24 maggio 2026 – Rifarà Romagna mia, come nel 2023? Molto probabile. Allo stadio ‘Romeo Neri’ proseguono le prove generali di Vasco Rossi in vista del concerto del 30 maggio, con cui aprirà il nuovo tour. Mentre centinaia di fan ogni giorno si accalcano fuori dallo stadio (c’è chi dorme in tenda lì da giorni) per strappare un selfie o un autografo al Komandante, lui si gode la Vasco-mania e tutta l’energia che avvolge le prove generali dello show. "Le prove vanno a gonfie vele", racconta lo stesso Vasco. Che con Rimini ha un feeling particolare. Qui torna ogni volta che può. In occasione del concerto dei record al Modena park nel 2017, Vasco passò diverse settimane al Grand Hotel, per prepararsi all’evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi, dichiarazione d’amore: “Rimini per me è casa”

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