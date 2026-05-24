Vasco Rossi ha iniziato le prove generali allo stadio Romeo Neri di Rimini in vista del concerto del 30 maggio, che segnerà l’apertura del suo nuovo tour. La data rappresenta anche un ritorno alla città, che il cantante definisce “casa”. Le prove sono in corso e si svolgono nel contesto delle preparazioni per l’evento. La possibilità di riproporre lo spettacolo “Romagna mia” nel 2026, come fatto nel 2023, è considerata molto probabile.

Rimini, 24 maggio 2026 – Rifarà Romagna mia, come nel 2023? Molto probabile. Allo stadio ‘Romeo Neri’ proseguono le prove generali di Vasco Rossi in vista del concerto del 30 maggio, con cui aprirà il nuovo tour. Mentre centinaia di fan ogni giorno si accalcano fuori dallo stadio (c’è chi dorme in tenda lì da giorni) per strappare un selfie o un autografo al Komandante, lui si gode la Vasco-mania e tutta l’energia che avvolge le prove generali dello show. «Le prove vanno a gonfie vele», racconta lo stesso Vasco. Che con Rimini ha un feeling particolare. Qui torna ogni volta che può. In occasione del concerto dei record al Modena park nel 2017, Vasco passò diverse settimane al Grand Hotel, per prepararsi all’evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco: “Rimini per me è casa”

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Vasco Live 2026 L'Attesa Cresce per il Concerto Inaugurale

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