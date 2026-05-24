Il concerto previsto al ‘Romeo Neri’ inizierà con un’immediata carica emotiva, secondo quanto annunciato dal cantante ai fan. L’artista ha avvisato che l’avvio dello spettacolo sarà molto intenso, descrivendolo come una “botta”. L’evento si svolgerà in un contesto di grande attesa, senza ulteriori dettagli sulla scaletta o sulla durata. I partecipanti sono invitati a prepararsi a un avvio particolarmente forte.

Avviso ai fan del Komandante: il concerto al ’Romeo Neri’ partirà con una vera e propria "botta emotiva". A preparare il pubblico a quello che accadrà a Rimini è lo stesso Vasco Rossi. Arrivato in città mercoledì (mentre la band è a Rimini dal giorno prima), Vasco ha iniziato a fare le prove allo stadio per il concerto del 30 maggio, che aprirà il suo nuovo tour. Ed è più carico che mai. "Rimini, abbiamo cominciato a scaldare i motori allo stadio ’Romeo Neri! La scaletta vi stupirà. Inizia con una canzone che non si aspetta nessuno, risistemata. Sarà una bella botta", scrive il rocker di Zocca, che sui social sta aggiornando quotidianamente i fan sull’andamento delle prove. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco ai fan: "Preparatevi, l’inizio dello show sarà una botta"

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