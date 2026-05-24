Varese i cani sono i protagonisti | nasce il nuovo calendario Musi

I cittadini possono votare online per scegliere i dodici ritratti finalisti tra i cinquanta cani selezionati. I cani sono i protagonisti del nuovo calendario Musi, che sarà ufficiale dopo la votazione. Non sono stati comunicati i criteri di scelta o chi deciderà i ritratti finali, ma si invita il pubblico a partecipare alle votazioni per contribuire alla selezione.

? Punti chiave Come possono i cittadini votare per il calendario ufficiale?. Chi deciderà i dodici ritratti finali tra i cinquanta selezionati?. Cosa offre il Villaggio del Cane ai visitatori dei Giardini Estensi?. Perché il Comune vuole trasformare il canile in un presidio sociale?.? In Breve Shooting gratuiti ai Giardini Estensi tra il 24 e il 25 maggio 2026.. Le fotografe Giovanna Marino e Chiara Bracale selezionano i primi 50 scatti.. Giuria con Max Laudadio sceglierà i 12 ritratti per il calendario 2027.. Alessandra Calafà e l'assessora Nicoletta San Martino promuovono il nuovo canile.. Oggi, domenica 24 maggio 2026, i Giardini Estensi di Varese ospitano l’iniziativa Musi di Varese, un progetto che trasforma il legame tra cittadini e animali in un percorso fotografico per il calendario ufficiale della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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