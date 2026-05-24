Nel giorno di Pentecoste, viene ricordato il momento in cui si riceve lo Spirito Santo. Don Luigi Maria Epicoco spiega che Cristo può entrare nelle case chiuse e nelle paure più profonde delle persone. Il commento si basa su un passo del Vangelo del 24 maggio 2026, evidenziando come questo evento rappresenti un momento di apertura e di ricezione di doni spirituali. La celebrazione si concentra sulla presenza di Cristo che supera le barriere umane e porta il suo spirito tra i credenti.

Nel giorno di Pentecoste, il commento di Don Luigi Maria Epicoco ci svela come Cristo sia capace di attraversare le nostre porte chiuse per abitare le nostre paure più profonde. La liturgia di questo giorno ci porta nel cuore del Cenacolo, dove i discepoli si trovano smarriti, paralizzati dal timore e con le porte sbarrate. È proprio in quel luogo di isolamento e di angoscia che si compie il prodigio più grande. Come ci spiega splendidamente Don Luigi Maria Epicoco nel suo commento alla Parola di oggi, il Signore non attende che le nostre ferite siano rimarginate o che i nostri problemi siano risolti per venirci a cercare. Egli si fa presente esattamente lì dove siamo più fragili e spaventati, donandoci la Sua pace e il soffio vitale dello Spirito Santo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 24 maggio 2026: «Ricevete lo Spirito Santo»

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Ricevete lo Spirito Santo!

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