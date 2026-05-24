Valvieri al voto l’outsider barbiere in corsa con una sola lista

Lillo Valvieri, barbiere e candidato sindaco a Messina, ha votato questa mattina. È l’unico candidato con una sola lista in corsa alle elezioni comunali.

Ha votato questa mattina anche Lillo Valvieri, candidato sindaco e outsider di queste elezioni amministrative a Messina, di professione barbiere.Valvieri è sostenuto da una sola lista, “Lillo Valvieri Sindaco Messina”, composta da 22 candidati al Consiglio comunale. Nessuna lista, invece, è stata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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