Dopo una riunione del consiglio di amministrazione, l'azienda ha annunciato ufficialmente che Andrea Valli ha lasciato il suo ruolo. La comunicazione specifica che si tratta di un passaggio e non di un addio, e che sarà trovato un sostituto a breve. La notizia è stata confermata poche ore dopo una festa di congedo tenutasi venerdì sera.

Erano passate solo poche ore dalla festa di congedo di venerdì sera e la Vuelle si è trovata a dover confermare in maniera ufficiale la notizia che si era diffusa durante i brindisi: Andrea Valli passa la mano. Mentre i tifosi si scattavano selfie coi giocatori, molti dei quali non torneranno, Valli masticava amaro in un angolo dopo un Cda di fuoco nel quale aveva riconsegnato l’incarico. Il lungo comunicato stampa con cui il club ha confermato le dimissioni, e spiegato ulteriormente la situazione, è firmato da Franco Arceci, presidente del Consorzio che detiene le quote della società. "Andrea Valli lascia la presidenza del club dopo due anni intensi e difficili, affrontati con capacità, senso di responsabilità e con la passione autentica di chi ama questi colori da sempre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valli lascia dopo un Cda di fuoco: "Non è un addio, solo un passaggio. Troveremo il sostituto a breve"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il bullismo non è solo un “rito di passaggio”: per oltre il 40% dei bambini lascia traumi duraturi. I risultati di una ricerca internazionaleUn’indagine condotta dall’Università della Florida ha mostrato che più del 40% dei bambini vittime di atti di bullismo alle scuole elementari...

Concessioni Autostradali Lombarde. Dopo 10 anni finisce l’era di Arnoldi. Per sbloccare l’impasse sul Cda un bando bis aperto solo 7 giorniDopo dieci anni, Gianantonio Arnoldi non ricoprirà più il ruolo di amministratore delegato delle concessioni autostradali lombarde.

Argomenti più discussi: Valli lascia dopo un Cda di fuoco: Non è un addio, solo un passaggio. Troveremo il sostituto a breve; Ora è ufficiale: Valli lascia la presidenza Vuelle. Il Consorzio: Al lavoro per trovare il miglior sostituto; Andrea Valli lascia la presidenza della Vuelle: Resterò un tifoso appassionato di questi colori; Acsel: confermato il cda uscente con Alessio Ciacci presidente.

Mps, Palermo lascia il cda divergenze sulla governanceFabrizio Palermo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore indipendente e componente del comitato per le operazioni con le parti correlate di Mps, non condividendo le recenti ... ilmessaggero.it