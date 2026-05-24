Il Valencia ha battuto il Barcellona 3-1 in una partita di campionato, ma questa vittoria non è stata sufficiente per qualificarsi a una competizione europea. Nonostante la vittoria casalinga, il Barcellona non ha conquistato il secondo titolo consecutivo in LaLiga, perdendo la possibilità di confermare il titolo di campione. La partita si è disputata sabato, con i padroni di casa che hanno ottenuto il risultato favorevole contro i campioni in carica.

2026-05-23 23:16:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Barcellona non è riuscito a portare a termine la seconda stagione consecutiva in cui ha vinto il titolo LaLiga con una vittoria, battuto 3-1 dal Valencia sabato. La squadra di Hansi Flick aveva confermato il proprio status di campione settimane fa, ma stava cercando di finire la stagione a soli tre punti dai 100 punti. In realtà i padroni di casa hanno voglia di rovinare la festa e il club catalano si è dovuto accontentare della sconfitta nonostante fosse in vantaggio a metà del secondo tempo. Come si è svolta l’azione. Entrambe... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Valencia – Barcellona 3-1: i padroni di casa battono i campioni ma non riescono a conquistare un posto europeo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Valencia-Barcellona (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I campioni chiudono a MestallaSabato 23 maggio 2026 alle 21:00 si giocherà la partita tra Valencia e Barcellona a Mestalla.

Argomenti più discussi: Valencia - Barcellona in Diretta Streaming | DAZN IT; Valencia - Barcellona 3:1; Pronostici Valencia - Barcellona: i campioni chiudono la stagione con un successo; Pronostico Valencia-Barcellona: analisi e probabili formazioni 23/05/2026 La Liga.

Tutti in piedi per celebrare la leggenda #Barcellona sconfitto 3-1 dal Valencia nell’ultima partita di Liga: ultima gara in blaugrana per Robert #Lewandowski Il polacco ha trovato il gol ed è stato celebrato da un’ovazione da parte dei tifosi #Calcionews24 x.com

Discussione post-partita: Valencia vs Barcellona | LaLiga 2025-26 reddit

Barcellona ingordo senza Yamal: 6-0 al Valencia con 3 doppiette. Real avvisatoIl Barcellona risponde a tono al Real Madrid. I blaugrana hanno vinto 6-0 contro il Valencia e si sono portati così a 10 punti, 2 in meno dei rivali che dopo 4 partite si trovano in vetta solitaria a ... tuttomercatoweb.com