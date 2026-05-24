A Santa Maria della Versa si svolge la seconda edizione di “ValVersa da Vivere” con degustazioni, mercatini e prodotti tipici De.Co. La manifestazione include anche spettacoli e mira a valorizzare le eccellenze locali della Valversa e dell’Oltrepò Pavese.

SANTA MARIA DELLA VERSA (Pavia) Degustazioni, mercatini, prodotti tipici De.Co. e spettacoli con la seconda edizione di “ValVersa da Vivere“, la manifestazione, dedicata alla valorizzazione delle eccellenze della Valversa e dell’Oltrepò Pavese. L’evento si inserisce all’interno del palinsesto territoriale “Esperienze d’Oltrepò tra calici e gusto“, promosso dal Comune di Casteggio in qualità di capofila e finanziato nell’ambito del bando “Itinerari ed Eventi inLombardia 2026“ della Regione, progetto recentemente approvato con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività turistica dell’Oltrepò Pavese attraverso una rete coordinata di iniziative diffuse dedicate all’enogastronomia, alla cultura e alla valorizzazione del paesaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Val Versa da Vivere e gustare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

Gustare carciofi e asparagi dello chef Fabio Silva, con vista sulla Villa Reale, è un’esperienza rara e in questi giorni la si può vivere anche all’esterno.In questi giorni, è possibile assaporare piatti di carciofi e asparagi preparati dallo chef Fabio Silva, con una vista panoramica sulla Villa Reale.

Un raccolto da gustareUn raccolto da gustare Dopo la scomparsa di Daevid Allen, i Gong continuano a pubblicare nuovi album e a esibirsi dal vivo.

Temi più discussi: ValVersa da Vivere il 23 e 24 maggio 2026 a Santa Maria della Versa: vino, tradizioni e cultura protagonisti nell’Oltrepò Pavese; Tra tramonti e miracoli: Pavia e Val Versa riscrivono il calcio di provincia; Torna uno storico evento in Oltrepò, questo weekend vino e festa (con una formula tutta nuova).

Val Versa da Vivere e gustareSANTA MARIA DELLA VERSA (Pavia) Degustazioni, mercatini, prodotti tipici De.Co. e spettacoli con la seconda edizione di ValVersa da ... ilgiorno.it

Eventi in Val Versa quattro giorni tra cibo e turismoRilanciare l’immagine della Val Versa valorizzando il tessuto produttivo, enogastronomico e turistico, con un nuovo format che affonda le radici nello storico ValVersa Produce, svoltosi tra la fine ... laprovinciapavese.gelocal.it