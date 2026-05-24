Un uomo armato ha aperto il fuoco sabato sera vicino alla Casa Bianca, colpendo un posto di controllo di sicurezza. È stato ucciso dagli agenti del Secret Service durante lo scontro a fuoco. Un passante è rimasto ferito nell'incidente. Il sospettato aveva precedenti per violenza, secondo quanto riferito. Non ci sono state altre persone coinvolte o ferite oltre il passante. La scena è stata messa in sicurezza poco dopo l'incidente.

Un uomo armato ha aperto il fuoco sabato sera contro un posto di controllo di sicurezza nei pressi della Casa Bianca, prima di essere ucciso dagli agenti del Secret service in uno scontro a fuoco che ha provocato anche il ferimento di un passante. Il presidente americano Donald Trump si trovava all’interno della Casa Bianca al momento della sparatoria, dopo aver annullato tutti gli spostamenti del fine settimana a causa della crisi con l’Iran. Secondo il Secret service, il presidente non è rimasto coinvolto nell’incidente. Poco dopo le 18 locali (mezzanotte in Italia), un uomo che si trovava vicino al perimetro di sicurezza della Casa Bianca «ha estratto un’arma dal proprio zaino e ha aperto il fuoco», ha dichiarato il portavoce del Secret service Anthony Guglielmi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Usa, spari vicino alla Casa Bianca: ucciso assalitore. Trump: "Aveva precedenti per violenza"

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