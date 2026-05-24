usa iran verso nuovi colloqui cosa prevede la dichiarazione di islamabad

Il potenziale accordo preliminare tra Iran e Stati Uniti si chiamerà "Dichiarazione di Islamabad". Lo riferiscono fonti autorevoli ad Al Arabiya, secondo le quali il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi venerdì 5 giugno. L'accordo preliminare è un memorandum d'intesa a cui seguiranno negoziati su un accordo definitivo che coprirà le questioni in sospeso, hanno affermano le fonti ad Al Arabiya. Venerdì 5 giugno Washington e Teheran invieranno i capi delle rispettive delegazioni una volta iniziati i negoziati sull'accordo definitivo, precisa Al Arabiya. Il presidente americano Donald Trump ha rassicurato il premier israeliano Benjamin... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Pakistan, al via i colloqui di pace tra Usa e Iran a Islamabad

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I nuovi colloqui di Islamabad sono l’ultima possibilità per evitare che la guerra tra USA e Iran ricominciI negoziati tra le parti si svolgono nella capitale di uno dei paesi coinvolti, con un secondo round previsto a breve.

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