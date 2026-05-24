Il presidente statunitense ha dichiarato che un accordo con l'Iran è stato raggiunto e che i dettagli verranno comunicati a breve. Ha aggiunto che lo Stretto di Hormuz, attraversato da rotte commerciali strategiche, sarà riaperto. La notizia arriva dopo settimane di negoziati e tensioni tra le due parti. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sui termini specifici dell'accordo o sulle modalità di riapertura.

Il presidente Usa Donald Trump afferma che i dettagli dell'accordo con l'Iran «saranno annunciati a breve» e che lo Stretto di Hormuz «sarà aperto». In un post su Truth Social, Trump ha dichiarato: «È stato in gran parte negoziato un accordo, in attesa di finalizzazione, tra gli Stati Uniti d'America, la Repubblica Islamica dell'Iran e i vari altri Paesi, come elencato. Gli aspetti finali e i dettagli dell'accordo sono attualmente in fase di discussione e saranno annunciati a breve». Trump aggiunge che «oltre a molti altri elementi dell'accordo, lo Stretto di Hormuz sarà aperto». La svolta in sera dopo che nel pomeriggio il presidente Usa Donald Trump aveva fatto sapere che c'era un 50% di possibilità di trovare un'intesa e un restante 50% di probabilità di un'operazione militare «che li spazzi via». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa-Iran, trovato l'accordo. Trump: "Hormuz verrà riaperto"

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Usa-Iran, Trump: Voglio un accordo che duri, non ho fretta e poi l'atomica non sarà usata

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Qui spiego perché l'attuale percorso diplomatico non potrà mai condurre ad un accordo negoziale e alla fine della guerra #Usa- #Iran: - La repubblica islamica è certamente più debole di prima della guerra, tuttavia ha trovato uno strumento di ricatto e di neg x.com

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