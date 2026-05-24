Le forze iraniane hanno dichiarato che i beni da scongelare e le clausole irrisolte sono le ragioni del ritardo nella firma di un accordo per una tregua di 60 giorni. La trattativa tra le parti si è prolungata senza arrivare a un'intesa definitiva, nonostante i negoziati siano stati condotti con grande intensità. La diplomazia sembra ancora lontana dalla conclusione, con le parti che si confrontano senza trovare un accordo finale.

Roma – La diplomazia si ferma a un passo da una svolta storica, impantanandosi in un teso gioco di nervi. Nelle ultime ventiquattr’ore, Washington e Teheran hanno accarezzato l’accordo transitorio di 60 giorni, la “Dichiarazione di Islamabad” mediata dal Pakistan. Ma la firma non è arrivata. A congelare gli entusiasmi ci ha pensato la Casa Bianca, seguita dall’ala militare della Repubblica Islamica, a dimostrazione di come la via della pace sia ancora densa di ostacoli strategici. This handout photograph taken and released by the Iranian Foreign Ministry on May 23, 2026 shows Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi (R) meeting with Pakistan's Army Chief Syed Asim Munir, in Tehran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Usa-Iran, trattativa a oltranza: slitta la firma sulla tregua di 60 giorni. I pasdaran: “Beni da scongelare, clausole irrisolte”

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