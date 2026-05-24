Usa-Iran Pronto l’accordo

L’accordo tra Usa e Iran sembra vicino, ma resta da attendere ancora qualche ora. La firma dipende dal risultato di una chiamata in videoconferenza avvenuta ieri sera tra il presidente americano e i leader dei Paesi del Golfo. Si aspetta di conoscere se ci saranno ulteriori cambiamenti di posizione o eventuali ostacoli prima di finalizzare l’accordo. La decisione definitiva dipende anche dall’atteggiamento del presidente degli Stati Uniti nei confronti dell’intesa.

Ancora qualche ora di attesa. Se va bene. E soprattutto se il presidente americano, Donald Trump, non cambierà idea dopo la videocall di ieri sera con i capi dei Paesi del Golfo. Alla quale è seguito l’annuncio dello stesso tycoon: "Abbiamo trovato l’accordo, sono state negoziate le linee generali e sono state definite". Non solo, Trump è andato oltre evidenziando ciò che gli preme di più: " Hormuz riaprirà ". Una boccata di ossigeno in attesa della risposta di Teheran che arriverà oggi, dopo che lo stesso capo della Casa Bianca era stato lapidario: "O accordo o attacco". In un’intervista rilasciata ieri alla Cbs, aveva anticipato che gli Stati Uniti si stavano "avvicinando notevolmente" a finalizzare un accordo con l’Iran, aggiungendo che "ogni giorno va sempre meglio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Iran-Usa, Trump prende tempo ma Teheran nega lavvio di un accordo

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