Gli Stati Uniti e l'Iran hanno elaborato una bozza di accordo per una tregua e un possibile sblocco di 25 miliardi di dollari. La proposta prevede un temporaneo stop alle ostilità e la riattivazione di fondi iraniani congelati. Restano ancora da definire chi avrà il controllo effettivo sullo Stretto di Hormuz e come influirà lo sblocco finanziario sul programma nucleare iraniano.

? Punti chiave Come influirà lo sblocco dei 25 miliardi sul programma nucleare iraniano?. Chi gestirà realmente la sovranità sullo Stretto di Hormuz dopo la tregua?. Perché Israele teme le clausole sulla cessazione delle ostilità in Libano?. Quali condizioni imporrà Washington per garantire il ritiro delle truppe americane?.? In Breve Sblocco 25 miliardi di dollari vincolato a misure verificabili di disarmo nucleare.. Iran deve bonificare mine nello Stretto di Hormuz per transito navale gratuito.. Clausole prevedono cessazione ostilità tra Israele e Hezbollah in Libano.. Netanyahu esprime preoccupazione per autorizzazione israeliana ad agire contro Hezbollah. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA e Iran: bozza per tregua e sblocco di 25 miliardi di dollari

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Usa-Iran, la tregua regge ma Hormuz ancora chiuso

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