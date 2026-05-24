Urta una Bmw con il proprio articolato e poi si dilegua Camionista dell' anconetano finisce nei guai

Un camionista di 60 anni residente nella provincia di Ancona è stato identificato dopo aver urtato un’auto e poi essersi allontanato dal luogo dell’incidente. L’incidente è avvenuto a Traversetolo, in provincia di Parma. Gli agenti dell’Unione pedemontana hanno rintracciato il camionista grazie alle testimonianze e alle telecamere di sorveglianza. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni materiali.

TRAVERSETOLO (PARMA) – Un camionista 60enne residente nella provincia di Ancona è accusato di aver urtato un’auto, senza poi essersi fermato nel luogo dell'incidente, venendo poi identificato dagli agenti dell’Unione pedemontana grazie ai testimoni e alla rete di telecamere.L’uomo si sarebbe. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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