Urne aperte a Colleferro e Zagarolo | oggi e domani si vota per le amministrative Gli aggiornamenti

Oggi e domani si svolgono le elezioni amministrative a Colleferro e Zagarolo. Gli elettori sono chiamati a recarsi alle urne per scegliere il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale. Le urne sono aperte dalle prime ore del mattino fino a sera, e si proseguirà anche domani con gli stessi orari. Le operazioni di voto riguardano entrambe le città e interessano i cittadini iscritti alle liste elettorali.

La parola passa agli elettori. Oggi, domenica 24, e domani, lunedì 25 maggio 2026, si vota per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali a Colleferro e Zagarolo. Si tratta della sfida elettorale più attesa per l'area a sud della Città Metropolitana di Roma: essendo entrambi i centri. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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