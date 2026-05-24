Urne a rilento nelle 57 sezioni | Agrigento non ama il voto mattutino

Nelle 57 sezioni elettorali della città, poche persone hanno già votato. Agrigento mostra una bassa affluenza mattutina durante le elezioni e il voto procede a rilento. La partecipazione degli elettori è molto bassa nelle prime ore della giornata. Non sono stati segnalati problemi o disagi nelle sezioni. La maggior parte degli aventi diritto non si è ancora recata ai seggi. La giornata elettorale proseguirà con l’apertura delle urne per il resto della giornata.

Fra le 57 sezioni elettorali della città ci sono pochissimi elettori al momento. Agrigento non è certamente mattiniera durante le tornate elettorali. Non lo è mai stata. Si è sempre preferito - per la maggior parte almeno - andare alle urne dal tardo pomeriggio, prima serata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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