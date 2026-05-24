Marco Troiani e Cinzia Paolini sono stati notati condividere sui social media alcuni gesti che hanno sorpreso i fan. I due sono tornati al centro dell’attenzione dopo aver postato immagini e commenti che sembrano indicare un riavvicinamento. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali, ma gli utenti hanno iniziato a chiedersi se siano di nuovo insieme. La coppia non ha ancora confermato le voci.

Marco Troiani e Cinzia Paolini tornano al centro dell’attenzione con nuovi dettagli che stanno facendo discutere i fans di Uomini e Donne. Restano però alcuni punti da chiarire, soprattutto sulle conseguenze e sulle prossime mosse dei protagonisti del trono over coinvolti. Maria De Filippi, Fascino vola a 76,6 milioni: perché l’utile cala La notizia che ha acceso il dibattito. Uomini e Donne Uomini e Donne, Marco pubblica sui social la lettera (inedita) scritta a Cinzia dopo la puntata andata in onda il 23 Maggio 2026. Su Canale 5 sono state lette e mostrate due lettere scritte dal cavaliere alla dama, ma ce n’è un’altra breve ed inedita che lui ha reso pubblica sui social. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Marco e Cinzia stanno insieme? Gesti social sorprendenti

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Uomini e Donne, Trono Over - Cinzia e Rocco escono insieme dal programma

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