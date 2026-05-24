C oncedersi un momento di relax a metà giornata è uno dei piccoli lussi della vita. Eppure, se quel bisogno di chiudere gli occhi diventa una necessità quotidiana e costante, potrebbe non trattarsi di semplice stanchezza. Un recente studio sul sonno condotto dagli scienziati del Mass General Brigham di Boston ha acceso i riflettori sulle abitudini notturne e diurne di un campione di adulti, scoprendo che la frequenza e, soprattutto, il momento della giornata in cui ci si assopisce fanno un’enorme differenza per la salute cardiovascolare e cerebrale. Consigli per dormire bene. guarda le foto Sonno, i pisolini mattutini possono essere un campanello d’allarme. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Uno nuovo studio ridefinisce le regole del riposo

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