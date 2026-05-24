Una Vogalonga da record | 2300 barche e quasi diecimila iscritti

La Vogalonga 2026 si è conclusa con 2.300 barche iscritte e quasi 10.000 partecipanti. La manifestazione, arrivata alla sua cinquantesima edizione, è nata come protesta contro il moto ondoso ed è diventata una celebrazione del remo in tutte le sue forme. La corsa si è svolta lungo il percorso tradizionale, coinvolgendo numerosi appassionati e appassionate di diverse discipline remiere. La partecipazione ha raggiunto numeri record rispetto alle edizioni precedenti.

Si è conclusa la Vogalonga 2026, la cinquantesima edizione di quella che, nata come protesta contro il moto ondoso, è sempre più una festa per celebrare il remo, in tutte le sue forme. Quest'anno un'edizione da record, con i 2 mila posti per le imbarcazioni “bruciati” in poche settimane e un. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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