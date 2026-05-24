Una tradizione termale | le cialde firmate Bargilli festeggiano 90 anni

Le cialde termali firmate Bargilli compiono 90 anni. La produzione, ancora attiva, si svolge nella stessa sede storica. La ricorrenza viene celebrata con eventi e iniziative dedicate. La fabbrica continua a operare, mantenendo la tradizione di una specialità locale conosciuta nel settore. La produzione si rivolge sia al mercato locale che internazionale, consolidando la presenza nel settore termale. La storica azienda ha resistito alle sfide del mercato, mantenendo la produzione in Italia.

Montecatini Terme, 24 maggio 2026 – In un’epoca dove tutto sembra andare storto, ci sono anche segnali positivi per l’economia e l’immagine della città termale. L’azienda delle Cialde Bargilli, famosa in tutto il mondo per i suoi prodotti dolciari, cialde in primis, compie 90 anni. E si prepara a festeggiarli con un grande evento nel mese di giugno. Sul calendario e sui dettagli vige un rigoroso top secret. L’organizzazione è affidata a esperti di marketing che lavorano in tandem con Valentina Bargilli, mamma Maria e lo staff dell’azienda. “Questa data non può passare inosservata – dice Valentina –, ci teniamo a condividerla con la città”.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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